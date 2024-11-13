США требуют реальной приостановки военных действий в Газе для поставок гумпомощи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости действенных и длительных перерывов в боевых действиях в секторе Газа, и даже завершения конфликта, для поставок гуманитарной помощи населению, сообщают в среду западные СМИ.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне рассчитывают на то, что "сторонам конфликта удастся добиться введения продолжительных пауз в боевых действиях на большей части сектора Газа, чтобы было возможно доставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается".

"Израиль уже выполнил поставленные задачи. Пришло время закончить войну", - сказал Блинкен.

Ранее он и министр обороны США Ллойд Остин выдвинули властям Израиля ультиматум, потребовав улучшить гуманитарную ситуацию в Газе к 12 ноября.

По сообщению Госдепартамента Соединенных Штатов, израильские власти увеличили поставки гуманитарной помощи населению сектора Газа, однако несколько международных организаций по оказанию помощи полагают, что Израиль не выполнил условия США. Кроме того, ряд экспертов напоминают, что некоторым районам Газы в ближайшее время грозит голод.