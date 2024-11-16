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ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"

ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"
Члены участковой избирательной комиссии во время пересчета бюллетеней
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу на заседании утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%)- 12 депутатских мандатов.

Итоги выборов не признавала оппозиция, президент Саломе Зурабишвили, руководство Евросоюза и США. Некоторые оппозиционные партии требовали назначения новых выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что страна входит в глубокий политический кризис, выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, и в этом ей поможет Европа.

- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидце ранее отверг обвинения оппозиции в нарушениях на парламентских выборах в стране и добавил, что новых выборов не будет.

Грузинская мечта Грузия ЦИК Грузии
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