В Грузии началось расследование в отношении оппозиционера, облившего краской главу ЦИК

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии начало расследование на основании обращения грузинской ЦИК в отношении члена комиссии Давида Киртадзе, облившего краской в субботу на заседании ее председателя Гиоргия Каландаришвили, сообщает пресс-центр ведомства.

Между тем после оглашения в ЦИК итогов состоявшихся 26 октября парламентских выборов немногочисленная группа лидеров оппозиции и их сторонников начала шествие по улицам Тбилиси под требованием назначения новых выборов.

В ходе акции полиция задержана троих участников, пытавшихся перекрыть автомобильное движение.

Как заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе, власти специально назначили итоговое заседание ЦИК на субботу, когда в Батуми проводится футбольный матч Грузия-Украина, в связи с чем множество сторонников оппозиции направились в Аджарию.

"Мы не прекратим свой протест, пока не добьемся проведения новых честных парламентских выборов", - сказала она.

Ранее ЦИК Грузии на заседании утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%) - 12 депутатских мандатов.