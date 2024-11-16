Поиск

В Грузии началось расследование в отношении оппозиционера, облившего краской главу ЦИК

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии начало расследование на основании обращения грузинской ЦИК в отношении члена комиссии Давида Киртадзе, облившего краской в субботу на заседании ее председателя Гиоргия Каландаришвили, сообщает пресс-центр ведомства.

Между тем после оглашения в ЦИК итогов состоявшихся 26 октября парламентских выборов немногочисленная группа лидеров оппозиции и их сторонников начала шествие по улицам Тбилиси под требованием назначения новых выборов.

В миреЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"Читать подробнее

В ходе акции полиция задержана троих участников, пытавшихся перекрыть автомобильное движение.

Как заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе, власти специально назначили итоговое заседание ЦИК на субботу, когда в Батуми проводится футбольный матч Грузия-Украина, в связи с чем множество сторонников оппозиции направились в Аджарию.

"Мы не прекратим свой протест, пока не добьемся проведения новых честных парламентских выборов", - сказала она.

Ранее ЦИК Грузии на заседании утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%) - 12 депутатских мандатов.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тегеран заверил, что иранский постпред не проводил переговоров с Маском

Оппозиция в Абхазии отказалась покинуть правительственные здания

Президент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданий

Президент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданий

Президент Абхазии и оппозиция намерены встретиться со своими сторонниками

ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"

ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"

Что случилось этой ночью: суббота, 16 ноября

Остин представил Конгрессу доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия

Остин представил Конгрессу доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия

Трамп назначил Каролин Левитт пресс-секретарем Белого дома

Трамп назначил Каролин Левитт пресс-секретарем Белого дома

Сторонники Трампа пытаются убедить его назначить Кэша Пателя директором ФБР

Сторонники Трампа пытаются убедить его назначить Кэша Пателя директором ФБР

Президент Абхазии Бжания заявил, что не собирается подавать в отставку

Президент Абхазии Бжания заявил, что не собирается подавать в отставку
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });