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Трамп планирует на новой неделе определиться с назначениями на "экономические" посты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе выдвинуть кандидатов на ключевые посты в своей администрации в сфере экономики, заявил близкий соратник Трампа Кори Левандовски.

"На следующей неделе избранный президент и его команда будут готовы проинформировать о том, кто будет заниматься экономикой", - приводит в субботу его слова The Hill.

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Левандовски, ныне занимающий должность советника при предвыборном штабе Трампа, напомнил, что на текущей неделе Трамп занимался выдвижением кандидатов на должности, не связанные со сферой экономики и финансов. Кроме того, Левандовски подтвердил правильность предположений СМИ, что основные претенденты на пост главы Минфина - инвестор и основатель Key Square Group Скотт Бессент и гендиректор Cantor Fitzgerald Говард Латник.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Трамп также изучает возможность выдвижения экономиста и ведущего Fox Business Ларри Кадлоу на высокопоставленные посты в сфере экономики и финансов.

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США Дональд Трамп
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