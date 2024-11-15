Трамп решил назначить Стивена Чунга директором по коммуникациям Белого дома

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что назначит на должность директора по коммуникациям в Белом доме своего давнего соратника Стивена Чунга.

"Стивен Чунг вернется в Белый дом в роли помощника президента и директора по коммуникациям", - говорится в заявлении Трампа, выдержки из которого приводят американские СМИ.

В свою очередь, The Hill отмечает, что Чунг работает с Трампом уже на протяжении многих лет, в частности, в ходе его избирательных кампаний к выборам 2016 и 2020 годов. Во время первого срока Трампа на посту президента он исполнял роль в Белом доме директора по стратегическому реагированию. Также Чунг был директором по коммуникациям в UFC. В 2024 году Чунг работал представителем предвыборного штаба Трампа.