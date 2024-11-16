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Трамп назначил Каролин Левитт пресс-секретарем Белого дома

Трамп назначил Каролин Левитт пресс-секретарем Белого дома
Пресс-секретарь Дональда Трампа Каролин Ливитт
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп, формирующий свою администрацию, назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт, говорится в распространенном заявлении его команды.

"Она преуспеет на подиуме и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой", - приводится в заявлении оценка Трампа.

В ходе предвыборной кампании избранного президента она отвечала за связи с прессой, а также была помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.

Дональд Трамп Каролин Левитт США Белый дом
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