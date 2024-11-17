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Си Цзиньпин на встрече с Байденом подчеркнул важность отношений США и КНР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Китай выступает за развитие стабильных и здоровых отношений с США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом, которая состоялась "на полях" саммита АТЭС в Лиме.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что приверженность Китая стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений не изменилась", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.

По его словам, Китаю и Соединенным Штатам следует продолжить поиск правильного пути взаимодействия двух великих держав. Пекин готов продолжать диалог, расширять сотрудничество и улаживать разногласия, "чтобы сохранить с таким трудом набранный импульс к стабилизации китайско-американских отношений".

Си Цзиньпин отметил, что противоречия и разногласия между Китаем и США неизбежны, "но они не должны наносить ущерб основным интересам друг друга, не говоря уже о конфликтах и конфронтации".

"Если две страны будут партнерами и будут искать точки соприкосновения, сохраняя при этом разногласия, китайско-американские отношения могут значительно продвинуться вперед. Если вы будете относиться к другой стороне как к противнику и яростно конкурировать, в китайско-американских отношениях возникнут сложности или даже регресс", - предупредил председатель КНР.

Он подчеркнул, что сдерживание Соединенными Штатами развития Китая "неразумно, нежелательно и не приведет к успеху", добавив, что США следует выполнять то, о чем они заявляют.

"Китайская сторона всегда делает то, что говорит, но, когда американская сторона всегда говорит одно, а делает другое, это нанесет большой ущерб имиджу Соединенных Штатов и подрывает взаимное доверие между двумя сторонами", - сказал Си Цзиньпин.

Джо Байден КНР США Пекин Си Цзиньпин
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