В Пентагоне сообщили об отказе Пекина от встречи министров обороны двух стран

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пекин не удовлетворил запрос США на организацию переговоров министра обороны Китая Дун Цзюня и шефа Пентагона Ллойда Остина "на полях" встречи глав оборонных ведомств азиатских стран в Лаосе, сообщает Defense news со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны США.

Он сказал журналистам перед саммитом в Лаосе, что Пентагон предлагал такую встречу, но Китай отказался, ссылаясь на продажу США оружия Тайваню. Настоящей причиной отказа чиновник считает санкции США против компаний КНР, визит тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года и инцидент с китайским аэростатом, оказавшимся в воздушном пространстве США в феврале 2023 года.

Он добавил, что неясно, является ли этот отказ сигналом повторного прекращения диалога между военными США и КНР.

Контакты по военной линии между двумя странами были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Они возобновились после саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в ноябре 2023 года.

Однако, отмечает Defense news, американские чиновники лица признавали, что эти контакты дают мало результатов. Тем не менее, в Вашингтоне считают необходимым поддерживать линию связи с военными КНР.

По информации издания, в 2024 году США направили военной помощи властям Тайваня более чем на $1,7 млрд. Последняя на данный момент партия военных грузов на $828 млн прибыла на остров в конце октября.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Вместе с тем США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".