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Источники в Республиканской партии усомнились, что Гетца утвердят генпрокурором США

Источники в Республиканской партии усомнились, что Гетца утвердят генпрокурором США
Кандидат в генпрокуроры США Мэтт Гетц
Фото: Wally Skalij/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Многие сенаторы-республиканцы не считают подходящей кандидатуру экс-конгрессмена Мэтта Гетца на пост министра юстиции США, сообщает NBC со ссылкой на более чем 15 источников в Республиканской партии.

"Более половины республиканцев в Сенате, в том числе в высшем руководстве, в частных беседах заявляли, что не видят перспектив для Гетца быть утвержденным на пост генпрокурора, и не собираются поддерживать его в стремлении встать во главе Минюста", - информирует телеканал.

Собеседники NBC полагают, что Гетцу не хватит голосов в Сенате для получения должности генпрокурора, и что до 30 сенаторов-республиканцев не считают его квалифицированным для этой работы.

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Вместе с тем избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и его помощники пытаются убедить сенаторов проголосовать за Гетца.

Также команда избранного президента Дональда Трампа хочет добиться назначения Тодда Бланша - адвоката Трампа - на важную позицию в Минюсте, где он будет следить за деятельностью офисов всего федеральных прокуроров США.

Ранее сообщалось, что в министерстве юстиции США критикуют решение Трампа выдвинуть кандидатуру Гетца на пост министра юстиции. Телеканал NBC, в частности, напомнил, что Гетц ранее регулярно критиковал работу Минюста и ФБР, особенно в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года. Кроме того, Гетц ранее был фигурантом федерального расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, но против него обвинения не выдвигались.

При этом звучали призывы обнародовать доклад комитета по этике Палаты представителей о расследовании в отношении Гетца, которое комитет ведет с 2021 года. В пятницу спикер Палаты Майк Джонсон выступил против публичного обнародования доклада. Однако несколько сенаторов-республиканцев заявили, что хотели бы ознакомиться с документом для принятия решения, отдавать ли голоса за Гетца.

США Дональда Трамп Республиканская партия Мэтт Гетц Минюст США
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