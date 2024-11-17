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В Минюсте США и ФБР готовятся к возможному уголовному преследованию на фоне победы Трампа

В Минюсте США и ФБР готовятся к возможному уголовному преследованию на фоне победы Трампа
Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Нынешние и бывшие сотрудники Минюста США и ФБР опасаются, что администрация избранного президента Дональда Трампа будет вести расследование против в них в связи с их прежними действиями в отношении Трампа, сообщает в воскресенье NBC со ссылкой на источники.

"По словам трех человек, знакомых с этим вопросом, множество нынешних и бывших сотрудников министерства юстиции и ФБР начали связываться с адвокатами, ожидая, что администрация Трампа будет вести следствие против них по уголовным делам", - информирует телеканал.

По словам источников, многие стали опасаться начала преследований со стороны сторонников Трампа после его победы на президентских выборах 5 ноября. Однако чувство тревоги возросло после того, как стало известно о кандидатуре экс-конгрессмена Мэтта Гетца, фигуранта расследования ФБР, на пост генпрокурора - главы Минюста.

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Неназванный представитель американских властей отметил, что в данных условиях особенно уязвимы сотрудники ФБР, которые зарабатывают меньше, чем могли бы, перейдя в частный сектор, и которые вынуждены полагаться на пенсию за выслугу в 20 лет.

Экс-сотрудник Минюста выразил мнение, что выбор кандидатуры Гетца на роль руководителям ведомства демонстрирует серьезность намерений Трампа отомстить тем, кто ранее вел расследования против него. Бывший служащий объяснил, что Гетц "понимает - он всем обязан Трампу, кто может защитить его, даровав помилование". Гетц ранее был фигурантом федерального расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, но против него обвинения не выдвигались.

На этой неделе сообщалось, что спецпрокурор Джек Смит, который вел два дела в отношении избранного президента США Трампа, планирует завершить работу и уйти в отставку. Трамп обещал уволить Смита "в течение первых двух секунд" после инаугурации.

The New York Times отмечала, что в любом случае Смиту теперь не удастся предъявить Трампу обвинения, так как Минюст США ранее пришел к выводу, что предъявлять обвинения действующему президенту не следует, так как это может помешать ему эффективно руководить государством.

Спецпрокурор проводит, в частности, расследование действий Трампа, которые, по версии стороны обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на выборах президента в 2020 году. В частности, речь идет о выступлении Трампа 6 января 2021 года, когда он несколько раз повторил заявления о том, что выборы сфальсифицированы, после чего его сторонники устроили штурм Капитолия.

Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.

Минюст США США ФБР Республиканская партия Дональд Трамп
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