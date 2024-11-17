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Демократы в Конгрессе пообещали не допустить утверждения кандидатов в администрацию Трампа

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Демократы в Конгрессе США приложат все усилия, чтобы кандидаты на должности в будущую администрацию избранного президента Дональда Трампа не получили одобрения, заявил сенатор-демократ Алехандро Падилья.

"Это люди с сильнейшей нехваткой квалификации для занятия должностей, которые для них хочет Трамп", - приводит The Hill слова конгрессмена.

"Что готовы сделать демократы в свой черед? Все, что потребуется. И речь идет не только о защите Конституции США, но и знаете (...) - о защите народа", - сказал он.

По его словам, поступки Трампа "это больше чем посмешище" в отношении того, что должен делать избранный президент, независимо от того, какая партия превалирует в Конгрессе США.

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The Hill напоминает, что ранее конгрессмены-демократы раскритиковали кандидатуры Пита Хегсета на пост шефа Пентагона, Роберта Кеннеди-младшего на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб, экс-конгрессмена Мэтта Гетца на пост министра юстиции США.

Накануне близкий соратник Трампа Кори Левандовски заявил, что Трамп планирует на следующей неделе выдвинуть кандидатов на ключевые посты в своей администрации в сфере экономики.

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США Дональда Трамп Конгресс США Демократическая партия
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