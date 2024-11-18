Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

Запуск ракеты ATACMS южнокорейскими военными в ходе учения в октябре 2022 года Фото: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден санкционировал Украине нанесение ударов по территории России ракетами ATACMS в целях "сдерживания" КНДР, сообщают американские СМИ со ссылками на источники из числа официальных лиц.

"Мотивом этого решения было желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию для участия в войне против Украины", - пишет Axios.

Портал уточняет, что Вашингтон надеется, что "Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию и российская контратака в Курске провалится".

The Washington Post отмечает, что ослабление ограничений на использование Киевом дальнобойных американских ракет - "значительное изменение в политике США".

Это решение связано с тем, что в администрации Байдена считают, что военные КНДР уже участвуют в боевых действиях в Курской области, и "опасаются, что в поддержку этих усилий могут прибыть дополнительные подразделения северокорейского спецназа", пишет издание.

Как сообщила ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Байден разрешил украинским военным использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России.

По данным источников NYT, Украина сможет наносить удары этими ракетами только по Курской области. Однако впоследствии, добавили собеседники издания, Байден может разрешить использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

Об отправке северокорейских военных в Россию для участия в конфликте на Украине ранее заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

В пятницу, 15 ноября, южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Японии Сигэру Исиба "на полях" саммита АТЭС в Перу обсудят отправку КНДР военных в Россию.

В минувшую субботу глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что в Токио обеспокоены сообщениями о возможном присутствии военных КНДР на российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американских властей о том, что на территории РФ якобы находятся военные из Северной Кореи. Он отметил, что в Вашингтоне подчеркивают отсутствие соответствующих подтверждений.