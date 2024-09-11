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В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может разрешить Украине использовать ATACMS для ударов по России.

"Скорее всего, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ ведется информационная компания по формализации уже принятого решения", - сказал Песков.

"Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств. Не думаем, что это получается. Вовлеченность США, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. Каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать уже некуда", - добавил он.

Его спросили, каким будет ответ России на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.

"Он будет соответствующим, - ответил Песков. - Не нужно везде ожидать каких-то ответов, на все эти действия специальная военная операция и является ответом".

"Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом, и потом вменяется Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции", - добавил он.

Дмитрий Песков США Энтони Блинкен Украина ATACMS
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