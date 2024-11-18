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Премьер Словакии назвал эскалацией напряженности позицию США по использованию их оружия на Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо не разделяет позицию США, которые, по сообщению СМИ, дали Киеву разрешение на использование американских вооружений для ударов по территориям вглубь России.

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"Премьер проинструктировал министра иностранных дел Роберта Калиняка и министра обороны Юрая Бланара, чтобы они не поддерживали это решение", - отмечает в понедельник словацкий информационный портал Aktuality. При этом Фицо выразил надежду на то, что главы внешнеполитического и оборонного ведомств прислушаются к его позиции.

По словам Фицо, "речь идет о беспрецедентной эскалации напряженности, о решении, которое разрушает надежду на начало каких-либо мирных переговоров".

Премьер-министра удивило, насколько быстро страны ЕС приветствовали это решение США, хотя никакой официальной информации по этой теме пока не поступало. По его словам, "это является подтверждением того, что ЕС не способен сформулировать принципиальную внешнеполитическую позицию, и что Запад хочет продолжения конфликта на Украине".

Словакия Роберт Фицо США Украина
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