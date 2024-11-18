Белый дом не подтвердил сообщения о разрешении Киеву использовать оружие США для ударов вглубь РФ

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер в понедельник не подтвердил сообщения о том, что президент Джо Байден якобы разрешил украинским военным применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ, сообщает The New York Times (NYT).

"Джон Файнер отказался подтвердить разрешение на применение дальнобойных ракет. Но он отметил: США заявляли, что ответят на решение России усилить атаки на Украину благодаря подкреплениям из Северной Кореи", - информирует газета.

"Если возникнут обстоятельства, которые будут развиваться и меняться, мы будем приспосабливаться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и суверенитет", - сказал Файнер.

В воскресенье NYT со ссылкой на источники сообщила, что Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли у Кремля данные, подтверждающие, что подобное разрешение было дано, он сказал: "Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на данное решение Вашингтона, Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на сентябрьском культурном форуме в Санкт-Петербурге на этот счет.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - заявил тогда Путин.