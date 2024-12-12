Фицо призвал к рациональному подходу в отношениях с Россией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает необходимым возобновить диалог с Россией.

"Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сейчас, - это ненормально. И я гарантирую, что однажды, когда война закончится, возникнут сугубо деловые отношения - все будут ездить в Россию, экспортировать и импортировать", - сказал он бразильской Folha de S.Paulo.

По словам Фицо, "этот конфликт (на Украине) не должен был произойти, но, если проявить хотя бы небольшой реализм, следует признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска".

"Запад решил воспользоваться этим конфликтом, чтобы ослабить Россию - были введены санкции, на Украину идут миллиарды евро и долларов, большое количество гуманитарной помощи и вооружения. И каков результат? Санкции не работают, а позиции Украины уже недостаточно сильны для возможных переговоров", - отметил словацкий премьер-министр.

"Если кто-то и пострадает, так это Украина, потому что она позволила втянуть себя в эту авантюру, которая не может закончиться добром для страны", - полагает Фицо, подчеркнув, что он поддержал бы присоединение Украины к ЕС, но выступил бы резко против ее вступления в НАТО.

"Моя позиция по конфликту на Украине сделала из меня белую ворону в ЕС, поскольку мое мнение отличается от мнения в других странах союза. Я понимаю причины, из-за которых возник этот конфликт, - сказал словацкий премьер. - Но любая война однажды заканчивается. И это всегда происходит за столом переговоров. Должен ли я желать нового железного занавеса между Россией и Европой? Надеюсь, нет".

Отвечая на вопрос о том, почему Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить в мае 2025 года Москву во время торжеств по случаю 80-летия победы в Великой отечественной войне, словацкий премьер сказал: "Словакию освободила Красная армия. В Словакии об этом знают, и я считаю это личным долгом. Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом? Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побеждён и Вторая мировая война никогда бы не была выиграна".