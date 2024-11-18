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Лидеры грузинской оппозиции призвали продолжать уличный протест против итогов выборов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры оппозиционных партий Грузии после выступления президента Саломе Зурабишвили, призвавшей власти к проведению повторных парламентских выборов, на митинге своих сторонников у здания Тбилисского государственного университета заявили о бессрочном протесте против фальсификации, по их мнению, парламентских выборов правящей партией "Грузинская мечта".

"Мы продолжаем митинг протеста на территории, прилегающей к госуниверситету, и будем вести борьбу мирными способами до победного конца", - заявил на митинге один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

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Еще один лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Вашадзе заявил сторонникам, что кроме митингов, "придется принимать и другие решения".

В проходящей в понедельник акции протеста у госуниверситета в настоящее время участвуют несколько сотен сторонников оппозиции. Минувшей ночью на этой территории на проезжей части оживленных автомагистралей были установлены около 30 двухместных и две большие палатки. Несколько десятков активистов провели в них ночь.

Недовольные водители часто вступали в споры с оппозиционерами.

Полицейские находятся вблизи митингующих, однако не проявляют активности.

Грузия
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