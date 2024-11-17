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Протестующие у парламента Грузии решили переместиться к зданию госуниверситета

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В столице Грузии на акции протеста оппозиции против итогов парламентских выборов перед зданием парламента было принято решение переместиться на территорию Тбилисского государственного университета, где проводится аналогичная акция и где протестующие уже установили несколько палаток, передает корреспондент "Интерфакса".

Лидеры оппозиции призывают через СМИ жителей Тбилиси выйти на акцию.

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Ранее в воскресенье представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили журналистам, что участников акции протеста за деньги мобилизовали в регионах.

Между тем, по оценкам независимых грузинских наблюдателей, участников акции протеста в воскресенье не очень много.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиции Гиги Угулава, в понедельник в Брюсселе Совет ЕС по иностранным делам будет рассматривать вопрос о ситуации в Грузии.

"Если мы не будем активны, в Европе не будет никакой реакции на происходящее в Грузии", - сказал Угулава.

Накануне около двух десятков студентов Тбилисского госуниверситета намеревались начать бессрочную акцию протеста против итогов выборов в здании вуза, однако полицейские не позволили им этого сделать.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в воскресенье журналистам, что никакие протесты оппозиции не смогут повлиять на итоги состоявшихся парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%)- 12 депутатских мандатов.

Тбилиси Грузия
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