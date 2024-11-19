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Полиция разогнала протестующих у здания госуниверситета в Тбилиси

Задержаны около 10 человек

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Тбилиси разогнала протестующих у здания госуниверситета, противостояние между несколькими десятками оппозиционеров и полицейскими продолжается в эти часы на проспекте Меликишвили, сообщают грузинские СМИ.

В ходе противостояния были задержаны до десяти участников акции против итогов парламентских выборов, убраны около 30 палаток, сообщают СМИ.

В настоящее время проезжая часть проспекта перекрыта протестующими. Ситуация спокойная, полицейские через мегафон просят оппозиционеров перейти с проезжей части проспекта на тротуар.

Как сообщил журналистам представитель патрульной полиции МВД Каха Бухрадзе, "в связи с неподчинением требованиям полиции освободить проезжую часть проспекта Меликишвили задержаны несколько человек".

16 ноября ЦИК Грузии на заседании утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%) - 12 депутатских мандатов.

Грузия Тбилиси
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