В Тбилиси оппозиция начала акции протеста против итогов выборов в парламент Грузии
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Акция оппозиционных партий и их сторонников, требующих назначении новых парламентских выборов, проводится в Тбилиси в эти часы на двух локациях - площади перед зданием парламента и территории перед зданием Тбилисского государственного университета, передает корреспондент "Интерфакса".
Как заявил на акции перед университетом лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, протест продолжится в течение 24 часов.
"Все автомобильные дороги к университету будут перекрыты протестующими", - сказал Гварамия.
Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Вашадзе заявил на том же митинге, что первый шаг мирного протеста будет проводится в течение суток перед университетом. Он призвал полицейских не предпринимать никаких силовых действий против протестующих.
Вместе с тем Вашадзе призвал жителей Тбилиси присоединится к акции протеста против "сфальсифицированных выборов".
Участники акции протеста перед зданием университета начали устанавливать палатки. Полиция пока не вмешивается в действия митингующих.
Центральная избирательная комиссия Грузии накануне утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.
Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%)- 12 депутатских мандатов.