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Депутаты парламента Абхазии работают над планом нормализации обстановки в стране

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов парламента Абхазии проводит консультативную встречу в связи со сложившейся политической ситуацией, сообщил журналистам спикер Народного собрания республики Лаша Ашуба.

Он отметил, что депутаты пришли к решению об организации переговоров между властью и оппозицией при посредничестве парламента.

Ашуба добавил, что удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для нормализации обстановки.

"Депутаты на протяжении этих дней, с вечера пятницы, проводили консультации с оппозиционными силами, представителями власти и президентом Абхазии о сложившейся ситуации и выходе из нее", - сказал спикер.

15 ноября представители оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме, требуя отставки президента и правительства.

Президент Аслан Бжания, который после протестов покинул Сухум и уехал в родное село Тамыш, заявил, что готов уйти с поста главы государства и назначить досрочные выборы, если протестующие освободят правительственные здания. Лидеры оппозиции отвергли его предложение.

В воскресенье Бжания заявил, что готов досрочно сложить свои полномочия и как кандидат в президенты пойти на внеочередные выборы.

МИД Абхазии назвал события, происходящие в республике с 15 ноября, попыткой государственного переворота.

Аслан Бжания Абхазия
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