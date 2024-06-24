ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил детали регулирования в отношении российских алмазов и бриллиантов.

В частности, санкции не распространяются на бриллианты, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы, говорится в сообщении Совета ЕС. Это так называемый принцип "дедушкиной оговорки" (grandfathering).

Российские алмазы и бриллианты от 1 карата с января 2024 года запрещены к ввозу в страны G7, на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов. С 1 марта запрет распространился на бриллианты от 1 карата, ограненные в третьих странах из российских алмазов. С 1 сентября эмбарго расширится и затронет бриллианты от 0,5 карата.

Важной новацией 14-го пакета также является продление на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) периода ранней регистрации, после которого обязательной станет схема отслеживания импорта алмазов и бриллиантов.

Как сообщалось, страны G7 с 1 сентября намеревались запустить систему автоматического контроля за происхождением алмазов и бриллиантов, чтобы предотвратить проникновение санкционных камней на рынки "семерки". До запуска системы на основе блокчейн импортеры драгоценных камней должны доказывать отсутствие российского происхождения, представляя таможенникам максимально возможный пакет документов.

Также ЕС отложила запрет на ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения, которые были огранены в третьих странах (кроме РФ) - до тех пор, пока эта мера не будет активирована Советом ЕС, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, ЕС разрешила временный ввоз и вывоз ювелирных изделий, например, для торговых ярмарок или ремонта.