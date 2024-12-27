"АЛРОСА" ждет нормализации запасов и разворота спроса и цен на алмазы в ближайшие месяцы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Постепенная нормализация уровня запасов алмазов и бриллиантов по всей цепочке, от ограночного сектора до ритейла, произойдет в течение ближайших месяцев, ожидает "АЛРОСА".

Такой прогноз высказал журналистам начальник управления корпоративных финансов "АЛРОСА" Сергей Тахиев.

Нормализация запасов станет импульсом для разворота цен на алмазно-бриллиантовую продукцию. Рост цен будет поддержан значительным объемом спроса на ювелирную продукцию и существенным - до 20% от уровней 2018-2019 годов - снижением алмазодобывающих мощностей.

По словам Тахиева, снижение спроса и цен на мировом рынке в последние 2 года было связано с накоплением в предыдущие годы значительных уровней запасов алмазов и бриллиантов, а также c кратным ростом стоимости финансирования оборотного капитала в ограночном секторе Индии, на который приходится около 90% всей мировой огранки алмазов.

"Вместе с тем, быстрое развитие онлайн-торговли ювелирными украшениями позволило ювелирам и ритейлерам структурно снизить потребности в запасах. В результате процесс нормализации запасов занял продолжительное время", - пояснил он.

"Тем не менее, снижение добычи, которое наблюдалось в последние годы в связи с естественным исчерпанием ресурсной базы в мире, и растущая емкость рынка товаров класса люкс и ювелирной продукции в частности, являются факторами, которые обеспечат рост цен на алмазную продукцию в долгосрочной перспективе", - рассчитывает Тахиев.

В сентябре Тахиев прогнозировал восстановление спроса на фоне хороших фундаментальных факторов (сокращение добычи при плавном росте спросе на ювелирные изделия) уже в 2024 году. "Сейчас гранильный сектор находится в состоянии высвобождения запасов. Скорее всего, это займет один-два-три месяца, может быть чуть больше", - говорил он.

На фоне затянувшегося кризиса на рынке "АЛРОСА" придется приостановить в 2025 году производство на ряде наименее рентабельных участков и оптимизировать издержки, включая расходы на персонал, которые будут сокращены на 10%, заявил в ноябре глава компании Павел Маринычев.