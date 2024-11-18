Шольц заявил, что не сомневается в правильности звонка президенту РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник по прибытии на саммит G20 заявил, что считает правильным шагом состоявшийся телефонный разговор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает N-tv.

"Канцлер выступил в защиту телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, правильно было бы вести разговор, даже если потом можно было сказать странам-партнерам только то, что в точке зрения Путина на войну ничего не изменилось", - информирует телеканал.

Вместе с тем, Шольц повторил, что не желает поставлять авиационные крылатые ракеты Taurus Украине, поскольку Германии также пришлось бы участвовать в их наведении на цели. "Это не то, за что я могу отвечать и хотел бы", - пояснил канцлер.

Также он высказался против отмены ограничений при использовании поставленного Киеву немецких вооружений.

Телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся в минувшую пятницу.

В воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Шольца был откровенным и детальным.

У Пескова поинтересовались, может ли решение Шольца позвонить Путину быть связано с внутриполитической ситуацией в Германии.

В ответ пресс-секретарь президента выразил мнение, что "все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога".

"Это может только приветствоваться, тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - добавил представитель Кремля.