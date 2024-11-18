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Совет Евросоюза не принял предложение Борреля приостановить политический диалог с Израилем

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) не одобрили предложение о приостановке политического диалога с Израилем, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я предложил Совету приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем. И особенно ту его часть, которая относится к исключительной компетенции совета", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе вечером в понедельник, после завершения Совета ЕС по иностранным делам.

Он добавил, что выдвинул данное предложение после того, как Ирландия и Испания потребовали прекратить отношения с Израилем, потому что они сомневаются в том, что Израиль соблюдает условия соглашения об ассоциации.

"Большинство государств-членов сочли, что лучше продолжать поддерживать дипломатические отношения с Израилем. И такое решение было принято", - добавил глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля, он был готов к такому решению, но изложил всю информацию, собранную ООН и всеми организациями, работающими в Газе, на Западном берегу Иордана и в Ливане, чтобы все могли судить о том, каким образом ведется эта война.

Решение о приостановке действия соглашения об ассоциации ЕС с каким-либо государством требует единогласия всех 27 членов Совета Евросоюза.

Жозеп Боррель Евросоюз Израиль
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