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Боррель осудил ракетный удар по австрийским миротворцам ООН в Ливане

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о недопустимости атак на миротворцев ООН в Ливане и призвал к обеспечению их безопасности.

"Восемь австрийских миротворцев, участвующих во Временных силах ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), получили ранения сегодня в результате ракетного обстрела, вероятно, со стороны "Хезболлы" или связанной с ней группировки. Нападения на миротворцев ООН являются нарушением международного права и абсолютно неприемлемы", - говорится в опубликованном вечером во вторник заявлении главы дипломатии Евросоюза.

"ЕС повторяет свой призыв ко всем сторонам - полностью соблюдать обязательства по обеспечению безопасности и защиты персонала ООН в любое время", - сказано в документе.

Боррель отметил, что ЕС подтверждает свою неизменную поддержку роли ЮНИФИЛ.

Как сообщалось, австрийские военные в составе ЮНИФИЛ в Ливане пострадали при ракетном ударе во вторник. По информации Минобороны Австрии, они получили легкие ранения.

Ранее в ЮНИФИЛ предположили, что удар, возможно, нанесло ливанское шиитское движение "Хезболла" или связанная с ней группировка.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Евросоюз Жозеп Боррель Бейрут Израиль Ливан ЦАХАЛ
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