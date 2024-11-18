Совет ЕС обсудит Украину, Грузию, Ближний Восток и отношения c США

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам планирует обсудить в понедельник в Брюсселе ситуацию на Украине, обстановку в Грузии после парламентских выборов, ближневосточный конфликт и обменяться мнениями о будущих отношениях с новой администрацией США.

Перед дебатами по Украине глав МИД стран ЕС перед ними по видеосвязи выступит украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, который, как следует из материалов к заседанию совета, представит "обновленную информацию о последних событиях на местах и текущих приоритетах Украины".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель доложит членам совета о своем недавнем визите на Украину и доведет до министров "точку зрения украинских властей относительно событий на местах и результатов президентских выборов в США", сообщается в документе.

Главное внимание участников совещания будет уделено дальнейшей поддержке Украины. Намечено также обсуждение противодействия обходу санкций ЕС и рассмотрение дальнейших ограничительных мер в отношении России.

В числе основных вопросов повестки - последние события в Грузии после парламентских выборов 26 октября. "Ожидается, что министры также обсудят отступление от демократии в стране и его последствия для европейского пути Грузии", - отмечает пресс-служба Совета ЕС. В Брюсселе в очередной раз напомнят, что нынешний курс грузинского руководства "ставит под угрозу европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс вступления" страны в ЕС.

Дискуссия вокруг обстановки на Ближнем Востоке охватит различные аспекты темы. В том числе речь пойдет о событиях в секторе Газа и Ливане, и обсуждение также затронет более широкую региональную ситуацию.

Объявлено, что глава дипломатии ЕС Боррель сообщит обновленную информацию о правовой оценке соблюдения Израилем прав человека и международного права, в том числе в свете консультативного заключения Международного суда ООН от 19 июля.

В связи с этим, как заявил журналистам на прошлой неделе пресс-секретарь руководителя европейской дипломатии Петер Стано, Боррель предложит главам МИД обсудить возможность приостановки политического диалога с Израилем, предусмотренного соглашением об ассоциации сторон. Такое решение требует единогласной поддержки государств-членов.

"Предложение высокого представителя будет рассмотрено министрами, которые обсудят возможность приостановки политического диалога. То есть это министрам надлежит вынести решение, прийти или нет к согласию. Но это им в понедельник решать", - сказал Стано.

Совет может обсудить помощь Евросоюза Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после принятия израильским кнессетом законопроектов по БАПОР 28 октября. Министры также обменяются мнениями по вопросу ограничительных мер в отношении Израиля.

Боррель проинформирует совет о последующих действиях Глобального альянса по израильско-палестинскому урегулированию на основе принципа двух государств, который собирался в Эр-Рияде 30-31 октября, а следующее совещание состоится в Брюсселе в конце ноября.

Во время рабочего обеда в продолжение дискуссии глав государств и правительств стран ЕС на их неформальной встрече в Будапеште 7 ноября состоится обсуждение отношений с США с учетом последствий президентских выборов и при особом внимании к Украине и Ближнему Востоку, говорится в материалах к заседанию Совета ЕС.

Завершающим встречу глав МИД пунктом повестки будет обмен мнениями по ситуации на Африканском Роге. Запланировано обсудить Сомали и возможную помощь ЕС будущей миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM), а также затронуть положение в Судане, особенно по вопросу защиты гражданских лиц и в связи с возможными санкциями.

Во вторник, 19 ноября, Совет ЕС по иностранным делам будет заседать в формате министров обороны.