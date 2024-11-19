Министры обороны стран ЕС обсудят в Брюсселе продолжение поддержки Украины

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза на заседании Совета ЕС во вторник в Брюсселе в качестве главного пункта повестки обсудят свою военную помощь Украине.

"Сначала совет проведет обсуждение военной поддержки, затронув различные текущие инициативы как на национальном, так и на уровне ЕС, такие как действия Европейского фонда мира, использование второго транша так называемых непредвиденных прибылей (чрезвычайных доходов с замороженных российских активов, - "ИФ"), а также продолжение помощи обучению через миссию военной поддержки ЕС для Украины (EUMAM Ukraine)", - сообщается в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

После внутреннего обсуждения этой проблематики министрами 27 государств-членов главы оборонных ведомств обменяются по видеосвязи мнениями с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и советником президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александром Камышиным. К министрам обороны стран ЕС должен присоединиться генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как объявлено, стороны обсудят оборонно-промышленное сотрудничество ЕС и Украины, сотрудничество ЕС и НАТО и поддержку "мирного плана" Зеленского.

По сообщениям западных СМИ, дискуссия может затронуть использование украинской стороной дальнобойного оружия по территории РФ, в частности, в связи с информацией о согласии США на применение американского оружия по целям в России.

В том, что касается текущих дел, министры сосредоточатся на "быстро меняющихся событиях в сфере безопасности и обороны", отмечается в коммюнике Совета ЕС. Члены совета будут проинформированы о ходе ввода в строй к 2025 году потенциала быстрого развертывания ЕС, рассчитанного на 5 тыс. военнослужащих, "включая сухопутные, воздушные и морские компоненты, а также стратегические средства обеспечения".

Кроме того, Совет проведет обсуждение оборонной готовности на основе доклада "Укрепление гражданской и военной готовности Европы", представленного в Брюсселе 30 октября Саули Ниинистё, бывшим президентом Финляндии и специальным советником председателя Европейской комиссии, который примет участие в заседании.

Согласно этому докладу, Евросоюз должен без промедления предпринять собственные меры готовности к реагированию на все более сложные кризисы. В нем излагается 80 рекомендаций, как улучшить гражданско-военное сотрудничество, в том числе в таких областях, как управление кризисами, гражданская защита, оборонная промышленность, гибридные угрозы, экономическая безопасность, критически важная инфраструктура, дипломатия и предотвращение конфликтов.