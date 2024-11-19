Поиск

Министры обороны стран ЕС обсудят в Брюсселе продолжение поддержки Украины

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза на заседании Совета ЕС во вторник в Брюсселе в качестве главного пункта повестки обсудят свою военную помощь Украине.

"Сначала совет проведет обсуждение военной поддержки, затронув различные текущие инициативы как на национальном, так и на уровне ЕС, такие как действия Европейского фонда мира, использование второго транша так называемых непредвиденных прибылей (чрезвычайных доходов с замороженных российских активов, - "ИФ"), а также продолжение помощи обучению через миссию военной поддержки ЕС для Украины (EUMAM Ukraine)", - сообщается в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

После внутреннего обсуждения этой проблематики министрами 27 государств-членов главы оборонных ведомств обменяются по видеосвязи мнениями с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и советником президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александром Камышиным. К министрам обороны стран ЕС должен присоединиться генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как объявлено, стороны обсудят оборонно-промышленное сотрудничество ЕС и Украины, сотрудничество ЕС и НАТО и поддержку "мирного плана" Зеленского.

По сообщениям западных СМИ, дискуссия может затронуть использование украинской стороной дальнобойного оружия по территории РФ, в частности, в связи с информацией о согласии США на применение американского оружия по целям в России.

В том, что касается текущих дел, министры сосредоточатся на "быстро меняющихся событиях в сфере безопасности и обороны", отмечается в коммюнике Совета ЕС. Члены совета будут проинформированы о ходе ввода в строй к 2025 году потенциала быстрого развертывания ЕС, рассчитанного на 5 тыс. военнослужащих, "включая сухопутные, воздушные и морские компоненты, а также стратегические средства обеспечения".

Кроме того, Совет проведет обсуждение оборонной готовности на основе доклада "Укрепление гражданской и военной готовности Европы", представленного в Брюсселе 30 октября Саули Ниинистё, бывшим президентом Финляндии и специальным советником председателя Европейской комиссии, который примет участие в заседании.

Согласно этому докладу, Евросоюз должен без промедления предпринять собственные меры готовности к реагированию на все более сложные кризисы. В нем излагается 80 рекомендаций, как улучшить гражданско-военное сотрудничество, в том числе в таких областях, как управление кризисами, гражданская защита, оборонная промышленность, гибридные угрозы, экономическая безопасность, критически важная инфраструктура, дипломатия и предотвращение конфликтов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии
Военная операция на Украине

Боррель заявил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России

Боррель заявил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России
Протесты в Абхазии - 2024

Абхазское руководство и оппозиция договорились продолжить переговоры позже

РФ представила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

Нетаньяху заявил об ударе Израиля 26 октября по объекту ядерной программы Ирана

Нетаньяху заявил об ударе Израиля 26 октября по объекту ядерной программы Ирана
Протесты в Абхазии - 2024

Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии

Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Белый дом не подтвердил сообщения о разрешении Киеву использовать оружие США для ударов вглубь РФ

Белый дом не подтвердил сообщения о разрешении Киеву использовать оружие США для ударов вглубь РФ

В Иране заявили, что его отношение к США будет зависеть от политики администрации Трампа

В Иране заявили, что его отношение к США будет зависеть от политики администрации Трампа
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });