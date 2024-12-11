В Варшаве заявили, что в ЕС прошли подготовку более 60 тысяч украинских солдат

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - странах Евросоюза прошли подготовку уже более 60 тыс. солдат ВСУ, сообщил в среду Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Миссия военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM UA) реализуется уже два года и уже прошли обучение более 60 тысяч украинских солдат. Почти каждый четвертый готовился в Польше", - говорится в сообщении.

"В Польше они имеют возможность приобрести специальные знания и навыки по различным военным специальностям, например, бронетанковой и механизированной, артиллерийской, зенитной, инженерной и логистической (техники-механики)", - добавил WIW.

Помимо Польши, в курсах, организованных в рамках CAT-C (Командование общевойсковой подготовки в польском городе Жагань), принимают участие военные инструкторы 16 других стран Евросоюза.