Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Варшаве заявили, что в ЕС прошли подготовку более 60 тысяч украинских солдат

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - странах Евросоюза прошли подготовку уже более 60 тыс. солдат ВСУ, сообщил в среду Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Миссия военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM UA) реализуется уже два года и уже прошли обучение более 60 тысяч украинских солдат. Почти каждый четвертый готовился в Польше", - говорится в сообщении.

"В Польше они имеют возможность приобрести специальные знания и навыки по различным военным специальностям, например, бронетанковой и механизированной, артиллерийской, зенитной, инженерной и логистической (техники-механики)", - добавил WIW.

Помимо Польши, в курсах, организованных в рамках CAT-C (Командование общевойсковой подготовки в польском городе Жагань), принимают участие военные инструкторы 16 других стран Евросоюза.

Евросоюз ВСУ Минобороны Жагань Польша WIW EUMAM UA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировые банки ждут роста индекс S&P 500 к концу 2025 года более чем на 8%

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки ИнгурГЭС

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Трамп назвал приоритетом внешней политики США урегулирование на Украине

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5537 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });