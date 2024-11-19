Вашингтон информировал Сеул, что разрешил Киеву использовать американские ракеты для ударов по РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США предварительно уведомила Южную Корею о решении санкционировать Украине использование американских ракет для ударов вглубь территории России, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис южнокорейского президента.

"Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Юн Сок Еля в Бразилию на саммит "Большой двадцатки", сообщил журналистам, что США поделились своим решением с Сеулом", - говорится в сообщении.

Он отметил, что хотя стороны не обсуждали вопрос о поставках южнокорейского оружия Украине, "Южная Корея может пересмотреть свою политику отказа от поставок летального оружия Киеву в зависимости от степени военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией", и, если будет необходимо, "помочь Украине укрепить возможности самообороны".

По словам чиновника, Южная Корея примет решение о военной помощи Украине после переговоров с украинским посланником, который, как ожидается, посетит Сеул.

В воскресенье The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Власти США официально информацию о снятии ограничений не подтвердили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.