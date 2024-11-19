МВД Грузии задержало на акции оппозиции в Тбилиси 16 человек

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в ходе вытеснения участников акции с территорий проспекта Чавчавадзе и Меликишвили в Тбилиси задержала 16 человек, трое уже освобождены, сообщает во вторник МВД Грузии.

Между тем, по заявлению представителей оппозиции, трое участников протестной акции доставлены в больницы с травмами, нанесенными полицейскими.

В Тбилиси продолжается пикетирование сторонниками оппозиции проезжей части проспекта Меликишвили.

Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге во вторник, что у оппозиции нет никакого ресурса для привлечения к акции протеста новых своих сторонников.

"Протест оппозиции против итогов выборов ничем не подкреплен. Нет никаких существенных жалоб, поступивших в Центральную избирательную комиссию, подтверждающих фальсификацию выборов", - заявил Мдинарадзе.