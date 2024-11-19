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Экс-президент Абхазии Бжания заявил, что не уезжал из республики

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ушедший досрочно в отставку с должности президента Абхазии Аслан Бжания опровергает сообщения телеграм-каналов о том, что он якобы выехал из республики в Сочи.

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"Я нахожусь в Абхазии, в родовом селе Тамыш вместе со своими сторонниками", - заявил Бжания в видеоролике, распространенном его пресс-службой во вторник.

Он призвал сограждан "не верить подобным провокационным вбросам".

Как сообщалось, парламент Абхазии на внеочередном заседании во вторник принял отставку президента республики Бжании.

Аслан Бжания Абхазия
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