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Президент Абхазии направил спикеру парламента заявление об отставке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания направил спикеру парламента республики Лаше Ашуба заявление о своей отставке.

"В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Ранее об отставке президента Абхазии сообщил из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. Согласно Конституции страны, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра - Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.

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Аслан Бжания Абхазия
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