Трамп заявил о готовности объявить режим ЧС для массовой высылки нелегалов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил сообщения, что он готов прибегнуть к введению режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне для масштабных депортаций нелегальных иммигрантов, сообщает Axios.

По данным портала, политик разместил на своей странице в соцсети Truth Social пост главы группы консервативных активистов Judicial Watch Тома Фиттона со словами о том, что Трамп "готов объявить режим ЧС национального масштаба, и он использует военные силы с целью обратить вспять политику президента Джо Байдена и провести массовые депортации".

"Это правда!" - так Трамп прокомментировал пост Фиттона.

Axios поясняет, что это первый раз, когда политик подтвердил готовность пойти на подобные меры для высылки нелегалов.

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику президента Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах".

Портал отмечает, что Трамп уже выдвигает на посты в своей будущей администрации кандидатов, известных жестким отношением к миграции. Так, ранее Трамп назначил бывшего и.о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ. Кроме того, Кристи Ноэм выдвинута на пост главы министерства внутренней безопасности

По информации Axios, в США проживают 11 млн мигрантов без документов. Ожидаемые депортации могут затронуть 20 млн семей. Защитники прав мигрантов уже готовятся оспаривать в судах планы властей. Однако команда Трампа впоследствии собирается прибегнуть к изданию президентских указов, которые позволят обойти иски в судах и реализовать меры в сфере контроля над миграцией.