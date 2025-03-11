ЕК подготовила единые для ЕС правила возвращения на родину нелегальных мигрантов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) выдвинула во вторник предложение создать единую европейскую систему возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения с использованием более быстрых, простых и эффективных процедур ЕС.

"Сегодня только около 20% тех, кому предписано вернуться, покидают Европу. Это слишком малое количество. Вот почему мы введем общие правила для решений о возвращении по европейскому предписанию и при взаимном признании этих решений государствами-членами. Мы всегда будем в полной мере уважать основные права и международное законодательство, но те, у кого нет права на пребывание (в Евросоюзе - ИФ), должны быть быстро высланы, и должны быть четкие последствия для тех, кто не сотрудничает", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии разъясняется, что объявленная фон дер Ляйен и запрошенная Европейским советом в октябре 2024 года "новая правовая база для возвращения представляет собой ключевой элемент, дополняющий Пакт о миграции и убежище, который был принят в прошлом году".

В Брюсселе отмечают, что раздробленность систем возвращения мигрантов способствует злоупотреблениям, поэтому необходима "современная, более простая и эффективная правовая база".

Новые правила, как считают в Еврокомиссии, предоставят государствам-членам необходимые инструменты для повышения эффективности возвращения при полном соблюдении основных прав человека.

В коммюнике ЕК перечисляются новые общие правила, которые, в частности, должны будут включить в себя "по-настоящему европейскую" систему в форме регламента с общими процедурами решений о возвращении и европейского предписания о возвращении, которое будет выдаваться государствами-членами.

Речь также идет о четком порядке "принудительного возвращения при одновременном стимулировании добровольного возвращения". Принудительное возвращение будет обязательным, если лицо, незаконно находящееся в ЕС, не сотрудничает, скрывается в другом государстве союза, не покидает ЕС к установленному для добровольного выезда сроку или представляет угрозу безопасности. Такой подход, отмечают в Брюсселе, "стимулирует добровольное возвращение в установленные сроки".

Теперь Европейскому парламенту и Совету ЕС предстоит согласовать это предложение, сообщили в Еврокомиссии.