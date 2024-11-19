Боррель сказал, что не видит в решении США об ударах вглубь РФ риска ядерной войны

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подверг критике изменение ядерной доктрины России, назвав эти шаги безответственными.

"Такое происходит не впервые, они (Россия - ИФ) угрожали ядерной эскалацией, что абсолютно безответственно... Мы отвергаем и осуждаем такую риторику", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

По словам Борреля, он считает, что удары американскими ракетами вглубь России не повышают риск применения ядерного оружия. "Не вижу связи между решением президента Байдена и риском ядерной войны", - сказал он.

Глава дипломатии ЕС отметил, что "это не первый случай, когда принимается решение о том, чтобы разрешить применение вооружения для ударов на территории России".

Говоря о перспективе применения Киевом ракет ATACMS против территории РФ, Боррель сказал, что считает это "ограниченными мерами". Такую позицию он мотивировал тем, что под удары могут попасть объекты, расположенные максимум в 300 км от границы РФ с Украиной.

В воскресенье The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России также заявлял Боррель.