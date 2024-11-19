Поиск

Боррель сказал, что не видит в решении США об ударах вглубь РФ риска ядерной войны

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подверг критике изменение ядерной доктрины России, назвав эти шаги безответственными.

"Такое происходит не впервые, они (Россия - ИФ) угрожали ядерной эскалацией, что абсолютно безответственно... Мы отвергаем и осуждаем такую риторику", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

По словам Борреля, он считает, что удары американскими ракетами вглубь России не повышают риск применения ядерного оружия. "Не вижу связи между решением президента Байдена и риском ядерной войны", - сказал он.

Глава дипломатии ЕС отметил, что "это не первый случай, когда принимается решение о том, чтобы разрешить применение вооружения для ударов на территории России".

Говоря о перспективе применения Киевом ракет ATACMS против территории РФ, Боррель сказал, что считает это "ограниченными мерами". Такую позицию он мотивировал тем, что под удары могут попасть объекты, расположенные максимум в 300 км от границы РФ с Украиной.

В воскресенье The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России также заявлял Боррель.

Джо Байден ЕС Жозеп Боррель США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Цены на нефть слабо растут после 3%-го скачка накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 19 ноября

Протесты в Абхазии - 2024

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США
Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии направил спикеру парламента заявление об отставке

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });