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Нетаньяху заявил, что ХАМАС не будет управлять Газой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Израильская армия не позволит, чтобы группировка ХАМАС сохранила свои структуры управления в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, когда посещал коридор "Нецарим", который разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Об этом пишет The Times of Israel.

По словам премьера, военные добились "великолепных результатов" в достижении задачи не позволить ХАМАС больше править Газой.

"Мы впечатляющим образом уничтожаем ее (группировки) военный потенциал, и мы займемся ее управленческим потенциалом (...) ХАМАСа в Газе не будет", - заявил он и дал слово "добраться" до всех, кто причинит вред заложникам, удерживаемым в секторе Газа.

Также Нетаньяху вновь пообещал $5 млн каждому, кто возвратит заложников Израилю.

Биньямин Нетаньяху ХАМАС сектор Газа Израиль Нецарим
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