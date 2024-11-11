Глава МИД Израиля не считает реалистичным создание государства палестинцев в данный момент

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что палестинское государство в настоящий момент сформировать невозможно.

"Я не думаю, что позиция с такими призывами сейчас реалистична. А мы должны быть реалистами", - цитирует The Times of Israel его слова в ответ на просьбу прокомментировать возможность создания палестинского государства в обмен на нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.

По словам министра, пока что палестинское государство стало бы "государством группировки ХАМАС".

The Times of Israel напоминает, что тем временем в Саудовской Аравии собрались на саммит лидеры арабских и исламских стран, которые будут обсуждать конфликты в секторе Газа и Ливане.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. С конца сентября Израиль также активно уничтожает инфраструктуру движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте.