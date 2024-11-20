В Пентагоне не могут подтвердить, что военные КНДР примут участие в боевых действиях

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что хотя в Пентагоне не располагают подтверждением того, что якобы находящиеся в Курской области России северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях, но в этом уверены.

"Мы видели сообщения о якобы участии (военных КНДР - ИФ) в боевых действиях. Считаем ли мы, что так оно и есть? Абсолютно", - сказала она на брифинге в ведомстве.

Сингх пояснила: "Я имею в виду, что они прибывают туда не просто так; мы ожидаем, что они будут участвовать в боях. Мы просто не можем независимо подтвердить, что это действительно уже началось".

"Безусловно, они перемещаются в район Курска по очень конкретной причине, которая, очевидно, заключается в том, чтобы вступить в бой с украинскими войсками", - добавила она.

Сингх повторила, что, по американским оценкам, "более 11 тыс. солдат КНДР находятся в составе российских войск".

При этом она отметила, что в США "мы не видели, чтобы больше 11 тыс. человек прибыли в Курскую область", но, по ее мнению, "мы, безусловно, могли бы увидеть и больше".