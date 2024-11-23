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Минобороны КНДР обвинили США в катастрофическом положении на полуострове

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Провокационные действия США в районе Корейского полуострова, постоянные учения вооруженных сил и другие шаги создают условия для военного столкновения, говорится в заявлении министерства обороны КНДР, распространенного Центральным телеграфным агатовом Кореи (ЦТАК) в субботу.

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"Провокационные акты США, совершаемые на Корейском полуострове, где (...) имеется постоянная опасность военного столкновения, являются причиной того, что ситуация в регионе достигла необратимого катастрофического положения", - говорится в заявлении.

Принимаемые Северной Кореей меры самообороны по обеспечению безопасности государства и сохранению стратегической стабильности и паритета сил в регионе - конституционный долг вооруженных сил КНДР, отметило министерство.

"Наша армия, находясь в полной боеготовности, не исключает все возможности и внимательно наблюдает за военными действиями США и их союзников. При необходимости она немедленно приведет в действие меры предварительного сдерживания для достижения военно-стратегической цели", - подчеркивается в заявлении.

КНДР США
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