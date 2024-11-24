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СМИ сообщили о запланированных в Женеве переговорах Ирана по ядерной программе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Иран в конце ноября намерен провести переговоры с представителями Великобритании, Германии, Франции и ЕС по вопросу о возобновлении ядерного соглашения, сообщает в воскресенье Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников агентства, переговоры пройдут в Женеве 29 ноября. Иранскую делегацию на них будет возглавлять заместитель главы МИД Маджид Тахт Раванчи.

Ожидается, что участники дискуссии обсудят иранскую ядерную программу и санкции в отношении иранских авиа- и морских компаний, которые недавно ввел ЕС.

Kyodo напоминает, что эти переговоры должны стать первыми с момента прихода Махмуда Пезешкиана на пост президента Ирана.

Ядерное соглашение, в соответствии с которым Иран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций, было подписано в 2015 году при участии Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, однако позже США в одностороннем порядке вышли из него.

Женева Иран ЕС Великобритания Франция Германия
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