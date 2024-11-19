МИД Ирана вызвал посла Венгрии из-за новых санкций ЕС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Ирана вызвали посла председательствующей сейчас в Евросоюзе Венгрии Дьюлу Пете, чтобы выразить протест в связи с введением ЕС очередных антииранских санкций, сообщает во вторник "Мехр".

"Генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана вызвал посла Венгрии в Тегеране, чтобы выразить решительный протест Ирана в связи с недавними санкциями, введенными блоком в отношении иранской судоходной компании", - информирует агентство.

Как пишет "Мехр", в иранском МИД сочли санкции "противоречащими международному праву и нарушающими принцип свободы судоходства и морской торговли".

"Исламская республика Иран не оставит без ответа эти бессмысленные действия, которые нарушают международные нормы", - подчеркнул гендиректор департамента Западной Европы МИД Ирана Маджид Нили.

"Законное сотрудничество Исламской республики Иран с другими странами в области обороны и безопасности не направлено против какой-либо третьей стороны, и незаконное вмешательство некоторых европейских стран в оборонное сотрудничество Ирана с другими странами неприемлемо", - добавил Нили.

Накануне Совет ЕС принял решение расширить антииранские санкции в связи с "военно-техническим сотрудничеством Ирана и РФ", а также "поддержкой Тегераном вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря". Под ограничения попал, в частности, морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани.

О санкциях за "оказание помощи иранскому оборонному сектору" объявила и Великобритания. В ее санкционный список также включена судоходная компания IRISL. Кроме того, под британские санкции подпадает авиакомпания Islamic Republic of Iran Airlines за "вовлеченность во враждебную деятельность правительства Ирана".

Ранее во вторник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ЕС и Великобритания не имели оснований для введения новых санкций против Тегерана.

"Санкции не оправданы, не соответствуют нормам международного права, а также нарушают обязательства ЕС и Великобритании в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", - подчеркнул Багаи.

По его словам, приведенные Брюсселем и Лондоном основания для введения санкций "не имеют никакой законной или рациональной базы".