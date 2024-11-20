Поиск

Китай после обновления ядерной доктрины РФ призвал все стороны к сдержанности

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Власти Китая после утверждения обновленной ядерной доктрины России призывают проявлять сдержанность и спокойствие, заявил в среду представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"В нынешней ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, продвигая усилия, направленные на деэскалацию путем диалога и консультаций, чтобы снизить стратегические риски", - приводит издание The Global Times слова Линь Цзяня в ответ на вопрос об обновлении ядерной доктрины РФ.

Кроме того, комментируя вопрос о ситуации на Украине, представитель китайского МИД вновь указал, что позиция Пекина не менялась.

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и четкая. Пекин надеется, что все стороны будут стремиться к деэскалации и будут привержены политическому урегулированию", - сказал Линь Цзянь.

Он добавил, что Пекин со своей стороны продолжает играть "конструктивную роль".

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в доктрине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер заблаговременно дал поручение подготовить новую редакцию Основ ядерного сдерживания и что доктрина опубликована своевременно.

Отвечая на вопрос, будет ли РФ рассматривать использование Киевом американских ракет в неядерном оснащении по территории России как элемент нападения неядерного государства при поддержке ядерного, Песков сказал: "Вы можете ознакомиться с соответствующими параграфами Основ, но в целом речь там идет, в том числе о том, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и /или Белоруссии как участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности".

Владимир Путин Дмитрий Песков Китай Украина Линь Цзянь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве закрылись для посещения

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

The Times сообщила, что Украина имеет лишь 50 американских ракет ATACMS

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Что случилось этой ночью: 20 ноября, среда

Трамп выдвинул Линду МакМахон на пост министра образования

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });