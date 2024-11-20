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Суд в Грузии оштрафовал оппозиционера, плеснувшего краской в лицо главе ЦИК

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд оштрафовал на 500 лари (183 доллара) члена Центризбиркома Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киртадзе, облившего краской председателя ЦИК Гиоргия Каландаришвили.

Как сообщают в среду грузинские СМИ, судебное разбирательство проходило на основании расследования МВД Грузии по статье Уголовного кодекса, в которой говорится об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.

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На заседании ЦИК 16 ноября Киртадзе после сделанного заявления о фальсификации выборов подошел к председателю комиссии Каландаришвили и из стакана плеснул ему в лицо черную краску. Заседание было временно остановлено.

Правящая партия "Грузинская мечта" после этого инцидента обратилась в посольства западных стран, аккредитованных в Тбилиси, с просьбой дать оценку этому инциденту, однако ответа не последовало.

16 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%) - 12 депутатских мандатов.

Грузия Тбилиси Давид Киртадзе
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