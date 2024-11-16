Главу ЦИК Грузии оппозиционер облил краской в знак протеста против итогов выборов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Заседание избирательной комиссии Грузии, на котором должны быть утверждены окончательные итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов, началось с инцидента, представителей оппозиции в комиссии выдворили из зала заседаний в связи с хулиганской выходкой - один из оппозиционеров в знак протеста против итогов выборов облил стаканом с краской председателя ЦИК Гиоргия Каландаришвили.

Заседание ЦИК было временно прервано.

Между тем во дворе перед зданием ЦИК в эти часы собираются сторонники оппозиции.

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии, прошедшие в ходе выборов в парламент, продолжают выдвигать обвинения властям. Четыре таких партии отказываются признавать итого голосования и требуют назначения новых выборов.