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Комитет Палаты представителей США не обнародует итоги расследования против Гетца

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Палаты представителей США по этике принял решение не публиковать отчет о своем расследовании в отношении бывшего конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост министра юстиции, сообщает портал Axios.

"Комитет не согласился публиковать отчет", - цитирует портал председателя комитета Майкла Геста.

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Комитет из 10 членов, который поровну разделен между республиканцами и демократами, не набрал большинства голосов, необходимых для публикации доклада, пишет Axios, ссылаясь на информированные источники.

Сторонники Гетца активно выступали против публикации доклада, а сам Трамп призвал сенаторов-республиканцев подержать его выдвиженца, лично обзванивая скептиков, говорится в публикации.

По сообщениям СМИ, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и его помощники также пытаются убедить сенаторов проголосовать за Гетца.

В то же время, как сообщал NBC, многие сенаторы-республиканцы не считают кандидатуру Гетца подходящей.

Собеседники NBC полагают, что Гетцу не хватит голосов в сенате для получения должности генпрокурора, и что до 30 сенаторов-республиканцев не считают его квалифицированным для этой работы.

Палата представителей США Дональд Трамп Минюст США Мэтт Гетц
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