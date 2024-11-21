В Исландии вулкан Сундхнукур начал извержение седьмой раз за год

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - На юго-западе Исландии в седьмой раз с прошлого декабря началось извержение вулкана Сундхнукур на полуострове Рейкьянес, передает AP со ссылкой на местного вещателя RUV.

По данным Метеорологической службы Исландии, извержение началось в 23:14 в среду (02:14 четверга по Москве). Оно не повлияло на расписание авиаперелетов. По распоряжению ведомства по защите населения были эвакуированы жильцы полусотни домов, а также постояльцы курорта Блауа-Лоунид (Голубая Лагуна), передает RUV. Нынешний разлом породы с извержением лавы ученые считают менее интенсивным, чем последнее извержение в августе.

Вулкан находится неподалеку от города Гриндавик, в котором ранее проживали около 3,8 тысячи человек. Частые извержения, которые повредили городскую инфраструктуру, привели к тому, что многие жители в последние месяцы покинули город.

На полуострове Рейкьянес вулканических извержений не случалось с VIII века по 2021 год. Затем они снова стали происходить - в отдаленных ненаселенных районах. Вулканологи предполагают, что этот процесс может быть началом новой эпохи вулканической активности в регионе.