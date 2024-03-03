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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

В Исландии из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали целый город

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Жителей города Гриндавик в Исландии эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, сообщила телекомпания RUV со ссылкой на полицию.

Власти также распорядились эвакуировать людей с геотермального курорта "Голубая лагуна", который располагается на этом полуострове. Эвакуация прошла успешно.

Позднее телеканал со ссылкой на главу Исландского метеорологического управления Бенедикта Халлдорссона сообщил, что ученые расценивают отсутствие извержения как наиболее вероятный сценарий.

В январе в Гриндавике также проходила эвакуация из-за извержения вулкана на Рейкьянесе. Извержению предшествовала серия небольших землетрясений.

Рейкьянес Гриндавик Исландия
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