Переговоры делегации Молдавии и "Газпрома" намечены на 25 ноября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская делегация будет проводить переговоры с "Газпромом" в понедельник, 25 ноября, основной темой будет обеспечение газом Приднестровского региона, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала JurnalTV.

"В сохранении стабильной ситуации в приднестровском регионе, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, одинаково заинтересованы в Кишиневе, Тирасполе, Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. Для региона вырисовывается не самый оптимистичный вариант, несмотря на оптимистичные заявления его администрации. Возможности поставок газа из других источников существуют, этот вариант проработан министерством энергетики (Молдавии)", - сказал Парликов.

"Но если регион будет получать газ по рыночным ценам, то у населения не хватит средств, чтобы оплачивать тарифы на газ. В отличие от Приднестровского региона, на правом берегу Днестра тарифы на газ покрывают стоимость его закупки", - отметил министр.

По его словам, даже если в холодный период года цены на газ вырастут, то для потребителей правобережной Молдавии "это не будет так ощутимо, как для левобережной части, где тарифы на газ для населения весьма далеки от реальной стоимости".

Министр сообщил, что с 2025 года стоимость транспортировки природного газа по территории Украины и Румынии увеличится, и это будет сказываться на закупочных ценах на газ.

Он считает, что в кризисной ситуации с обеспечением Приднестровского региона природным газом проблемы возникнут и в обеспечении правобережной Молдавии электроэнергией по приемлемой цене. В настоящее время Молдавия закупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС в Приднестровье по $66 за 1 МВт.

"Мы рассматриваем вариант, при котором Молдавия сможет подавать природный газ или уголь в регион, чтобы обеспечить Молдавскую ГРЭС топливом для получения электроэнергии для правого берега Днестра. Сейчас от региона уже ничего не зависит. Все будет зависеть от того, согласится ли Россия и дальше давать Приднестровью бесплатный газ по другим маршрутам в случае прекращения транзита газа через территорию Украины", - отметил Парликов.

Отвечая на вопрос о предстоящем визите в Санкт-Петербург молдавской делегации для встречи с руководством "Газпрома" и связанных с этим политическим рискам, Парликов сказал, что считает визит "правильным и необходимым".

"У нас существует контракт на поставку газа с "Газпромом" до границы с Молдовой, хотя ситуация изменилась, договор действует, и возникающие проблемы нужно обсуждать. Моя роль - функциональность энергетического сектора государства. Поэтому я выполню свой служебный долг. В случае чего, я объясню людям необходимость и целесообразность этого визита, который я считаю правильным", - подчеркнул Парликов, признав, что "на этот счет у молдавских властей нет единого мнения".

Вместе с министром энергетики в Санкт-Петербург поедут нынешний и.о. главы правления российско-молдавской компании "Молдовагаз" Вадим Чебан и Дорин Жунгиету - кандидат, который предложен на должность председателя правления "Молдовагаза" министерством энергетики Молдавии.

Состав правления "Молдовагаза"

Еще одной темой переговоров, по словам Парликова, будет утверждение нового состава правления "Молдовагаза".

"Нам в "Газпроме" не отказали в назначении новым председателем правления (...) "Молдовагаз" Дорина Жунгиету, а только дали понять, что хотят ближе с ним познакомиться, увидеть его", - сказал министр.

Он подтвердил, что получил приглашение от "Газпрома" обсудить все вопросы. В приглашении также говорится о необходимости решения проблемы исторического долга объемом более $700 млн, который Молдавия не признает, ссылаясь на результаты проведенного международного аудита.

По его словам, Молдавия настроена так, чтобы решать все имеющиеся разногласия и вопросы в корпоративном ключе и без конфликтов.

Министр выразил убеждение, что молдавское государство найдет варианты для оптимального решения возникающих проблем. В качестве примера он привел решение Кишиневом острого вопроса с внедрением Третьего энергетического пакета, цель которого заключалась в том, чтобы разделить транспортировку и дистрибуцию природного газа, что не поддерживали в "Газпроме".

Парликов считает, что у государства есть рычаги, в том числе через внесение поправок в действующее законодательство, чтобы решить проблемы управления "Молдовагазом" в случае, если наблюдательный совет компании не утвердит новых членов правления.

"Компания должна быть функциональна. Если представители "Газпрома", которые имеют большинство в наблюдательном совете, будут и далее блокировать утверждение нового руководства, то это даст основания ввести в компании "Молдовагаз" внешнее управление. С этой целью парламент Молдавии может принять необходимые поправки в законодательство", - сказал глава Минэнерго.

И.о. главы "Молдовагаза" Чебан отмечал, что кандидаты в правление могут быть утверждены только после презентации "Газпрому". По его словам, вопрос назначения нового состава правления "Молдовагаза" может решиться до конца 2024 года.

Правление "Молдовагаза" является коллегиальным исполнительным органом, состоящим из девяти членов, назначаемых по предложению основных акционеров на трехлетний срок. Срок полномочий некоторых членов правления истек в июне, и министерство энергетики Молдавии впервые выбрало своих кандидатов на открытом конкурсе.

На должность главы правления Минэнерго предложило Жунгиету. До настоящего времени он работал за рубежом, в том числе в крупных международных компаниях.

На протяжении пяти лет, с сентября 2019 года пост главы правления "Молдовагаз" занимает Чебан, мандат которого был продлен в июне 2021 года.

Текущая ситуация

В октябре правительство Молдавии одобрило план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов. В документе отмечается, что, несмотря на то, что в настоящее время существует с контракт на поставки газа с "Газпромом", которые идут в Приднестровский регион, существует риск расторжения контракта. Также существует неопределенность с продолжением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

С 1 октября 2022 года "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. С тех пор весь объем газа от "Газпрома" направляется в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Правый берег Днестра закупает газ на спотовом рынке - как для текущего потребления, так и для создания резервов на зиму. Компания "Молдовагаз" в настоящее время поставляет газ от государственной компании Eenrgocom, которая покупает газ у европейских трейдеров.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Деятельность предприятия и его зависимых обществ обеспечивает предоставление услуг для 740 тыс. потребителей в Молдавии, а также частичный транзит природного газа на Балканы. Акционерами АО "Молдовагаз" являются: "Газпром" - 50% плюс 1 акция, правительство Молдавии - 35,33%, Комитет по управлению имуществом Приднестровья - 13,44%, миноритарии - 1,23%.