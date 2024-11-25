"Газпром" и Кишинев продолжат обсуждение поставок газа в Молдавию и урегулирование долгов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Молдавии Виктора Парликова прошла в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщила российская компания.

"Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере. В частности, стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдову с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед группой "Газпром", - сказано в сообщении по итогам.

На встрече молдавской стороной были представлены кандидаты в новый состав правления АО "Молдовагаз".

В преддверии поездки в Петербург молдавская сторона сообщала, что на встрече планируется обсудить вопрос поставок газа в Приднестровье, погашения исторического долга свыше $700 млн, а также согласование нового председателя правления "Молдовагаза".

Сообщение сопровождают фотографии Миллера и Парликова в офисе "Газпрома" в "Лахта Центре".